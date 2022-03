Favorire l’occupabilità di disoccupati, anche percettori del reddito di cittadinanza, lavoratori in transizione o fragili grazie a 22,8 milioni di euro per il 2022, la maggior parte provenienti dal Pnrr, da utilizzare per formazione e riqualificazione professionale.

E’ l’obiettivo della Regione Marche con il varo del piano attuativo del programma nazionale di 5 anni per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol).

Il piano, illustrato dall’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi e dal dirigente regionale Mauro Terzoni, punta ad inserire nell’ambito di politiche attive del lavoro circa 14.800 persone di cui quasi 11mila vulnerabili, spalmati sul territorio regionale, (i disoccupati sono circa 80mila) a fronte di un target nel progetto (direttive nazionali) della metà.

Si prevede la presa in carico da parte dei centri per l’impiego (orientamento, competenze) con centri formativi scelti dalla Regione, contatti con realtà che cercano lavoratori, e l’ausilio di agenzie private per inserire nel mondo del lavoro.

Il ‘Gol’ prevede cinque percorsi: dal “reinserimento lavorativo”, per disoccupati che non necessitano di approfondire competenze, all'”upskilling”, l’indirizzamento verso un aggiornamento professionale con un corso di formazione breve su un profilo di competenze prescelto; dal “reskilling” per disoccupati con importante deficit di competenze o esigenze di riconversione, al “lavoro e inclusione”, per vulnerabili o fragili, e alla ricollocazione collettiva rivolto a persone ancora occupate ma potenzialmente in transizione per effetto di crisi aziendali. Azioni a cui si auspica seguano assunzioni; la Regione potrebbe valutare poi eventuali misure di incentivi ad assumere magari con borse lavoro.

Difficile ‘prevedere’ il numero di beneficiari e dunque 14.800 è solo una prima stima, anche considerando che non tutti i disoccupati sono attivi nel cercare lavoro, ma potrebbe anche essere superiore. Secondo la tempistica della Regione, ad aprile verranno pubblicati gli avvisi, tramite i quali i potenziali beneficiari potranno fare richiesta; a maggio inizierà la presa in carico e il trattamento dei disoccupati