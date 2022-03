È giovedì pomeriggio e le donne ucraine di Falconara si ritrovano nella sede della Caritas cittadina. Ci sono montagne di indumenti da stoccare; cibi in scatola, pannolini e alimenti per bambini, medicine. Inscatolare e sigillare i cartoni è l'unico modo per non pensare alla tragedia del loro paese. In attesa che squilli il telefono e che dall'altra parte si possa ascoltare la voce di un figlio, un nipote, un fratello, un genitore. E quando il pensiero, per un attimo corre a loro, gli occhi celesti come il cielo di Nadia, nome di fantasia, si gonfiano di lacrime e commozione