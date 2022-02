Chiedono di essere prosciolti da ogni accusa sette dei nove imputati che hanno scelto di procedere con rito ordinario nel processo bis per i fatti della Lanterna Azzurra, mentre il sindaco di Corinaldo Matteo Principi e il responsabile dello suap andranno a dibattimento.

È quanto emerso nel corso dell'udienza preliminare per la tragedia accaduta nella discoteca la notte tra il sette e l'otto dicembre del 2018 in cui persero la vita cinque adolescenti e una mamma di 39 anni. A chiedere di essere assolti da ogni accusa sono i cinque componenti della commissione di vigilanza e i due ingegneri consulenti nel 2014 e nel 2017 per i proprietari dell'immobile e per la società di gestione del locale.