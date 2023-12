Popsophia, la manifestazione dedicata a temi filosofici affrontati in maniera divulgativa e innovativa, sbarca alla Mole Vanvitelliana di Ancona dopo una quindicina di edizioni tra Civitanova Marche e Pesaro per parlare del Natale.

Il programma è stato illustrato dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli, assieme al sindaco del capoluogo Daniele Silvetti e all'assessora alla Cultura Anna Maria Bertini.

Prevede una mostra immersiva e due philoshow che sotto il titolo "E se domani", ispirato alla celebre canzone di Mina, immaginano un futuro tutto da costruire a partire dal Natale, come simbolo di rinascita spirituale e preludio di un nuovo inizio.

La mostra (dal 2 dicembre 2023 al 24 gennaio 2024) è ospitata nell'Aula Didattica e s'intitola "Bello è il brutto e brutto è il bello", formula scelta per suscitare riflessioni e ribaltare convinzioni.

Un'esposizione virtuale visitabile in 3D con visori VR, ideata da Popsophia e visitabile in un'altrettanto virtuale Meta Gallery (riassunta nella sigla MeGa). Vi si possono ammirare opere che mettono a confronto il concetto di bellezza ideale come la Venere di Milo, assieme a quelle di Picasso che ne stravolgono i canoni, ma anche architetture, immagini e foto basate sulla stessa logica.

Il primo philoshow: "Caro Babbo Natale", è previsto il 16 dicembre con un mix di musica e parole interpretato assieme a Lucrezia Ercoli da un tris di donne celebri. Sono Licia Troisi, divulgatrice e scrittrice fantasy, che affronta l'immaginario del Natale dal punto di vista astronomico: dal solstizio d'inverno alla stella cometa, il premio Campiello Giulia Caminito, con un estratto del suo libro ancora inedito che rievoca ricordi natalizi, e la book blogger marchigiana Giulia Ciarapica, che racconta i significati del Natale in letteratura.

L'altro philoshow il 17 dicembre: "Caro amico ti scrivo", è ispirato all'omonimo album di Lucio Dalla, di cui il critico musicale Carlo Massarini (Mister Fantasy) ripercorre i successi.

L'evento anticipa la più ampia edizione in programma alla Mole nel 2024 e dovrà diventare per Silvetti "un punto di riferimento culturale per la città".