Per ora insomma niente obbligo di mascherine anche all’aperto nelle Marche. È chiaro su questo il presidente Francesco Acquaroli, nonostante alcuni sindaci della regione si siano già mossi per conto proprio come Matteo Ricci con un’ordinanza già firmata a Pesaro o Valeria Mancinelli che ha annunciato di voler rendere ugualmente la mascherina obbligatoria per il periodo delle festività natalizie ad Ancona.

Nel frattempo però nelle Marche continua a salire in modo inarrestabile il tasso di incidenza su 100mila abitanti che nelle ultime 24 ore arriva a quota 192,55.