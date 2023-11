Stamattina a Buongiorno èTV è intervenuto Gaetano Intrieri. L'ad ha ripercoso, dal suo punto di vista, la querelle tra la compagnia e l'Agenzia per il turismo delle Marche, dopo l'annuncio di Aeroitalia stessa di cancellare le rotte per Bucarest, Vienna e Barcellona dal 13 novembre. Rotte proposte in integrazione ai voli per Roma, Milano e Napoli, per sostenere l'intera operazione e in particolare i costi fissi dello stazionamento dei due aeromobili al Sanzio. Ecco quello che ci ha detto.