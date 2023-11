Lapidi distrutte, tombe divelte, mura di cinta che si aprono pericolosamente rischiando di crollare, interi colombari inaccessibili per criticità infrastrutturali, cantieri per nuovi lotti. È il tour dell'orrore nei cimiteri di Ancona: da Montesicuro a Tavernelle, passando per il Pinocchio. L'occasione per filmare la situazione diffusa di degrado è il giorno del 2 novembre