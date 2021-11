Aumentano a Serra dei Conti i contagi provocati dal focolaio che si sarebbe originato tra i frequentatori della bocciofila cittadina. Ad oggi i positivi sono 41, ma si attendono ancora i risultati degli ultimi tamponi sulle 22 persone in quarantena. Due le persone decedute in seguito al contagio, altre due, gravi, sono attualmente ricoverate in terapia intensiva.

Intanto sia il bocciodromo che il centro sociale del comune restano chiusi anche se , spiega il primo cittadino Letizia Perticaroli, il contagio non si sarebbe originato tra i giocatori della bocciofila bensì tra gli anziani che si intrattenevano nelle immediate vicinanze giocando a carte. Tra i contagiati molti avevano terminato il ciclo vaccinale a marzo ed erano in attesa della terza dose, qualcuno invece pare non avesse ricevuto nessuna immunizzazione.

Servizio di Laura Meda