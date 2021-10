Due scuole, elementari Domenico Savio e materna Sabin, dal futuro che vale il caso di dire è in cantiere. Edifici dismessi che diventano discariche o rifugio per senza tetto. Marciapiedi sconnessi, strade colabrodo. Il parco di largo Staffette Partigiane già preda dell’incuria. Sicurezza e ordine pubblico nel comprensorio Erap. Ecco via Torresi, prima periferia di Ancona. Il Comitato di quartiere attende da un anno risposte dal Comune e ha attivato una petizione con raccolta firme per il decoro urbano del quartiere