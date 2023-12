Identità, tradizione e religione. Ma anche approfondimenti scientifici, intrattenimenti e percorsi del gusto. Il leitmotiv? La valorizzazione dell'universo in blu e delle sue risorse ittiche. Si alza il sipario sulla Festa del Mare di Ancona, che comincia oggi e prosegue fino a domani, in una due giorni ricchissima di iniziative che attireranno in centro – si stima – oltre 20mila persone. In un viaggio da mare a mare, dal Monumento ai Caduti di piazza 4 Novembre al Porto, per riaffermarne la centralità.