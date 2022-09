Il Parco Zoo Falconara (Ancona) dà il benvenuto a un cucciolo di zebra. Si tratta del secondo fiocco a strisce del 2022 in un anno ricco di nascite, tra cui quella, per la prima volta in Italia, di un esemplare di okapi. Il nome del nuovo arrivato verrà scelto una volta determinato il sesso e con ogni probabilità sarà legato a quello di un campione dello sport. Il cucciolo è infatti fratello o sorella di Gimbo, il maschietto venuto alla luce lo scorso anno subito dopo le Olimpiadi di Tokyo e chiamato così in onore di Gianmarco Tamberi.