Taglio del nastro per la nuova aula sistemi e automazione nell’area delle ex officine meccaniche dell’Istituto Professionale “Ercole Rosa” a San Severino Marche. Si tratta della prima opera pubblica della città finanziata con l’Ordinanza 56/2018 del Commissario straordinario alla Ricostruzione. A San Severino la ricostruzione privata accelera: più di 400 edifici e più di 130 milioni di euro di progetti finanziati. Per tutto il cratere si continua a lavorare, ma per il prossimo anno serviranno altre risorse, dice Legnini.