L'omicidio di Alika Ogorchukwu. "Non ci fu indifferenza", spiega Mario Mosconi, 56enne impiegato all’agenzia delle dogane e dei monopoli di Civitanova, che venerdì pomeriggio si trovava proprio in Corso Umberto I.

"Eravamo in quattro, due donne e un anziano oltre a me e non avremmo potuto fare di più, basta parlare di indifferenza".



Il suo racconto nel servizio di Laura Meda