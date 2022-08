In psicologia si chiama “Apatia degli astanti” ed è il fenomeno per cui di fronte a un evento violento, come ad esempio un pestaggio, le persone che ne sono testimoni anziché intervenire restano in disparte senza fare nulla. Teorizzato negli anni 60 da due psicologi americani a seguito di un omicidio di una ragazza avvenuto a New York di fronte a 36 persone, il fenomeno si è accentuato con i social e la realtà digitale. Da qui la scelta a volta di chi assiste a un pestaggio di filmare diventando così spettatore anziché agire.