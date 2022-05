Nonostante le nuove regole entrate in vigore dal 1° maggio diacno addio all'obbligo del green pass per salire su un aereo, su un treno o su una nave, mantenendo solo l'uso delle mascherine ffp2 per chi sceglie di spostarsi all'interno dell'Europa e in Italia, l'estate 2022 fatica a veder risalire le prenotazioni.

A influire non sono però solo le regole imposte dalla pandemia che di fatto continuano a permanere al di fuori dell'Unione Europea e che di conseguenza incidono anche dal punto di vista psicologico nella scelta della meta per le vacanze. A pesare è anche la crisi geopolitica in atto con la guerra in Ucraina e il conseguente innalzamento dei prezzi dovuto sia al rincaro dei carburanti sia alla ripartenza più lenta del mercato del turismo in Italia rispetto ad altri paesi.