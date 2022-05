"La solennità del nostro Patrono San Ciriaco la viviamo nel terzo anno di pandemia e in un tempo tormentato da guerre con tante incognite che generano preoccupazione e angoscia". Il messaggio di Monsignor Angelo Spina in vista del 4 maggio ad Ancona. La Santa Messa che officerà in Duomo sarà trasmessa in diretta su E'Tv dalle 10