Dietro ognuna delle porte ai lati di questo corridoio si combatte una grande guerra quotidiana contro le malattie che fanno più paura. E’ il reparto dei coraggiosi, bambini e genitori, quello di Oncoematologia Pediatrica, diretto dalla dottoressa Paola Coccia. Qui da una manciata di giorni è arrivato un piccino di 4 anni, in fuga dalla guerra, quella delle bombe in Ucraina. Come se non bastasse la sua battaglia quotidiana per guarire. In ospedale è con la nonna, ma è arrivato anche con la mamma e la sorellina di 4 mesi che sono ospitate in una delle abitazioni messe a disposizione dalla Fondazione Salesi e dalle Patronesse.

L’azienda degli Ospedali Riuniti di Ancona è impegnata in prima linea e sta cercando di rispondere alle persone che hanno bisogno di cura segnalate dal Gruppo regionale emergenze sanitarie.