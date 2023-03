Quella di Cutro, una tragedia annunciata. Indagini in corso per ricostruire se si sia fatto abbastanza per salvare le 65 vite che si è preso il mare. Anime in fuga dalla disperazione, alla ricerca di un orizzonte nuovo e diverso. In una parola migliore. La strategia del Governo Meloni: più porti sicuri in tutto il paese per alleggerire il sud del peso dell'accoglienza. E così Ancona nella rotta migranti, al terzo attracco di navi Ong