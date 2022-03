Da mesi l'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas ha spinto alcuni politici e imprenditori a promuovere un ritorno del nucleare in Italia.

A prendere campo nel discorso anche il tema della cosiddette centrale di quarta generazione, ma tralasciando il dibattito ideologico tra favorevoli e contrari quali sono in termini concreti i vantaggi e gli svantaggi di un'eventuale soluzione nucleare nel campo energetico? Per avere qualche dato reale sui tempi di realizzazione di nuovi impianti basta guardare alle due nuove centrali appena messe in funzione in Francia e Finlandia, il cui allestimento ha richiesto tempi e costi superiori a quelli inizialmente previsti.