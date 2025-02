ANCONA – È di una donna straniera di 70 anni il corpo ritrovato nel tardo pomeriggio di sabato 1 febbraio al largo della spiaggia del Passetto di Ancona. La settantenne con problemi di salute si era allontana da casa, a Passo Varano, senza lasciare tracce.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine la figlia che dopo essere rientrata a casa alle 18:20 non l’aveva trovata. La richiesta di aiuto per rintracciarla era partita anche sui social nel gruppo facebook dedicato alla frazione del comune di Ancona. Purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare, in serata la notizia che era suo il corpo ritrovato in acqua.

La salma era stata recuperato dalla Guardia Costiera e dai vigili del fuoco dopo la segnalazione arrivata dal personale del ristorante L’Ascensore intorno alle 17. Le indagini per ricostruire cosa sia accaduto sono affidate alla Polmare. Sul corpo riportato a terra alla banchina 4 del porto dorico è stata fatta una prima analisi da parte del medico legale. Non sono stati trovati segni di violenza, né di un eventuale urto sugli scogli. Dunque, il decesso sarebbe avvenuto per annegamento, ma spetta comunque al pubblico ministero la disposizione di un’eventuale autopsia sul corpo della donna.