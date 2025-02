ANCONA – Resta riservata la prognosi della bimba di 5 anni precipitata nella mattina di sabato da una finestra di casa ad Ancona. Lo comunica l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche in un bollettino medico. La bimba si trova ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona e le sue condizioni cliniche sono invariate dopo che la piccola è stata sottoposta a un’operazione chirurgica per dei traumi cerebrali riportati in seguito alla caduta.



Secondo quanto è stato ricostruito finora dagli inquirenti la bimba, con problemi di disabilità, stava giocando in casa con alcuni pupazzi quando si sarebbe arrampicata sul divano e da lì si sarebbe sporta troppo dalla finestra vicina finendo per cadere. In casa con lei la mamma che però si trovava in un’altra stanza al momento dell’incidente.





L’albero sottostante alla finestra, anche se spoglio, potrebbe aver attenuato leggermente la caduta ma l’impatto è stato molto forte tanto da lasciare la bimba quasi svenuta. La piccola è stata trovata a terra da un vicino di casa che l’ha soccorsa e riportata in casa e poi è stata trasferita d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale materno infantile Salesi in codice rosso.