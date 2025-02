OSIMO – La lite per una ragazza tra diciassettenni di origini tunisine finisce a coltellate a Osimo. Il fatto si è consumato nei giardini storici di Piazza Nuova, in centro storico, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri di via Saffi. I militari sono stati tra i primi soccorritori del giovane raggiunto con un fendente a una coscia da un altro ragazzo. Il ferito è stato trasportato dall’ambulanza del 118 al pronto soccorso di Osimo dove i medici hanno poi suturato la ferita per fortuna superficiale. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’alterco tra i due, che non sembravano alterati dall’assunzione di alcolici, sarebbe scoppiato all’improvviso e in un primo momento sarebbero intervenute a separarli alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. Poi però il più giovane dei due sarebbe tornato sui suoi passi estraendo l’arma per sferrare il fendente per poi dileguarsi. I carabinieri hanno avviato subito le indagini. L’aggressore, persona nota al ragazzo ferito, rischia di dover rispondere di lesioni aggravate.