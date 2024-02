La palla per decidere se la stagione estiva 2024 del Lazzabaretto si farà oppure no passa al Comune di Ancona. Il nodo da sciogliere è capire come far coesistere i lavori di ristrutturazione della Mole tuttora in corso con l'attività che l'Arci di Ancona porta avanti da anni sia nel canalone con il cinema all'aperto sia nella parte esterna della struttura con il bar.