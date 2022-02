E' la sera del 2 gennaio, Eleonora Cossidente, 66enne di Monte Urano si è contagiata alcuni giorni prima, il 25 dicembre, durante il pranzo di Natale con un vicino rivelatosi poi positivo. Eleonora non ha problemi di salute, ma non si è voluta vaccinare per il covid, né lei ne la figlia Vanessa che viveva con lei nella loro casa di Monte Urano, ora pentita.

Eleonora sta male, molto male ma rifiuta il ricovero. Fino a che l'altra figlia Elisa non la porta con la forza in Ospedale. Troppo tardi però per essere salvata. Non era una sprovveduta, spiega Elisa, ma "era finita nella rete social di alcuni personaggi strani che chiedevano soldi e che l'hanno spinta prima a non vaccinarsi e poi addirittura a non andare in ospedale, dove invece le avrebbero potuto salvare la vita".

Servizio di Laura Meda

Poco prima di morire mamma Eleonora ha capito di aver sbagliato e ha scritto una lettera alla figlia per chiederle scusa. Era solo una persona troppo ingenua e troppo buona racconta la figlia Elisa, che ora, ricordando sua mamma, annuncia di voler agire contro i fantomatici medici di facebook per istigazione al suicidio.