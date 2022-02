OLBIA – Uno show in pochi minuti, esibizione breve, ma efficace. Punti: tre. Alex Rolfini si è esaltato in Sardegna, regalando il successo esterno all’Ancona Matelica. Il blitz di Olbia è l’ottavo risultato utile consecutivo, il terzo del 2022. Il 9 biancorosso emula quello che Moretti aveva fatto al Del Conero nella gara d’andata e si riprende lo scettro di bomber di squadra a quota 12 gol, scavalcando Faggioli (11).

Succede tutto nella ripresa. Rolfini cambia il film del match dopo la mezzora con una strabiliante rovesciata al culmine di un palleggio volante. Applausi e vantaggio. Non sazio, si fa trovare pronto in orbita linea di porta per depositare un rete un pallone vagante e raddoppiare. L’Olbia prova a rientrare in partita, solo che lo deve fare in 10 uomini perché La Rosa si prende il rosso diretto per uno scontro frontale con Delcarro a centrocampo. Ragatzu illude comunque i suoi battendo Avella nel primo minuto di recupero con un’azione in transizione. L’Ancona Matelica però si difende fino alla fine e rientra nel capoluogo con tre punti di peso specifico enorme. In classifica infatti la formazione di Colavitto sale a 39 punti, in attesa che si disputi l’intero programma odierno della seconda giornata del girone di ritorno.

Alle 18 tocca alla Vis Pesaro affrontare la trasferta di Pontedera. In serata secondo match casalingo per la Fermana contro il Gubbio