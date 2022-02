Prosegue il calo dell’incidenza da Covid19 nelle Marche, seppure resta inalterato il rapporto positivi/testati, al 38%.

I nuovi casi sono 4911 e sono così suddivisi: 1346 ad Ancona, 1201 a Macerata, 1075 a Pesaro, 541 ad Ascoli, 539 a Fermo, e 209 da fuori regione.

Il contagio viaggia più veloce nella fascia 25-44 anni, seguita dai 45-59enni. Il virus corre molto anche tra i più piccoli: 6-10 anni.

Cresce ancora di più il divario tra vaccinati e non vaccinati nelle terapie intensive marchigiane: il rapporto è di 17 a 1. Per ogni paziente vaccinato in intensiva, ce ne sono 17 che non sono coperti dal siero.