Dopo l'incremento di ricoveri degli ultimi due giorni nelle ultime 24ore è sceso il numero degenti per Covid-19 nelle Marche: -16 con un totale che si attesta a 392 ricoveri; di cui tre in meno in Terapia intensiva.

I tassi di saturazione dei posti letto restano così del 22,6% in intensiva e del 32,7 % in area medica. Sono però ben 61 i pazienti in attesa di ricovero che dunque non sono stati ancora conteggiati. Ben 13 i pazienti in attesa al pronto soccorso di Civitanova Marche, dove dopo le criticità delle scorse settimane, arrivano in aiuto 4 nuovi medici prestati dall'aeronautica militare. Due sono già in servizio, due arriveranno venerdì. Resteranno in servizio per 15 giorni, anche per aiutare nella sostituzione dei molti sanitari contagiati nelle ultime ore. A loro è arrivato in queste ore il ringraziamento dell'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

Secondo i dati diffusi dall'osservatorio epidemiologico della regione marche sono 4.911 i nuovi casi, di cui 629 con sintomi: L'incidenza è in calo a 2.231,51 (ieri 2.317,09);

Il numero più alto di positivi in provincia di Ancona (1.346); seguono le province di Macerata (1.201), Pesaro Urbino (1.075), Fermo (539), Ascoli Piceno (541); 209 i contagiati provenienti da fuori regione. Ancora sette purtroppo i morti, tra cui una 41enne di Castelfidardo e un 59enne di Montemonaco, entrambi con patologie pregresse. Il totale regionale delle vittime dall'inizio della pandemia si attesta a 3.438: oltre alla 41enne e al 59enne, sono morte quattro persone del Fermano (un 86enne e una 89enne di Fermo, una 78enne di Monte Urano, una 93enne di Rapagnano), e poi una 85enne della provincia di Pesaro Urbino.