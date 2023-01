Conto alla rovescia per i saldi di fine stagione che nelle Marche inizieranno il 5 gennaio. Abbigliamento e prodotti di elettronica i più gettonati per la caccia all'affare con i prezzi ribassati. Si stima che la spesa media per famiglia sarà di 130 euro, una cifra ridotta rispetto allo scorso anno complici i rincari e le bollette in arrivo.