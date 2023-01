Dall'emergenza causata dall'alluvione del 15 settembre, che ha causato danni, vittime e sfollati nel Senigalliese e nel Pesarese, alla "ricostruzione" e alle opere da realizzare per ripristinare la situazione e per prevenire altre tragedie.

Tra le priorità per il 2023, nella conferenza stampa in Regione Marche organizzata in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti delle Marche, il presidente Francesco Acquaroli ha sottolineato, facendo un parallelo anche con un'analoga richiesta per il post sisma, la necessità di una struttura commissariale autonomia che operi in stretta collaborazione con la Regione, per gestire, monitorare e attuare la ricostruzione nelle zone colpite dalle esondazioni, nelle province di Ancona e Pesaro ma anche nel Maceratese.