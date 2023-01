Si sente male e si accascia a terra davanti ai colleghi, dramma alle 7 di questa mattina all’interno della Conerobus di via Bocconi ad Ancona.

A perdere la vita a seguito di un infarto l’autista, Rolando Spegne Schiavoni, anconetano di 61 anni. L’uomo si stava preparando a prendere servizio a bordo del mezzo pubblico quando ha accusato il malore.

Immediata la reazione dei colleghi che subito, capendo che l’uomo era stato colto da un infarto, hanno preso il defibrillatore in dotazione nell’azienda, chiamando quindi il 112 e eseguendo nel frattempo le manovre rianimatorie.

In pochi minuti, sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Gialla, l’automedica di Ancona Soccorso e una pattuglia dei carabinieri.

Purtroppo però per il 61enne non c’è stato nulla da fare inutili i tentativi di rianimarlo per oltre 45 minuti da parte dei sanitari, l’autista è deceduto sotto gli occhi dei colleghi sconvolti per quanto accaduto