Otto anni, tanto ci è voluto per ricostruire e inaugurare quel ponte che collegava la frazione di Rubbianello, comune di Monterubbiano nel Fermano, e il comune di Montefiore, nell' Ascolano. Crollato il 2 dicembre 2013 a causa della piena del fiume Aso, il ponte che univa di fatto le due province, quella di Fermo e quella Ascoli, e le rispettive attività produttive e commerciali, ha vissuto momenti difficili con una ricostruzione che è stata quasi una telenovela, passata di mano in mano per anni tra le due provincie senza concludere nulla.



L'ultima beffa la scorsa estate. Tutto era pronto per l'inaugurazione ma ci sono delle incongruenze tecniche agli imbocchi del ponte. E così salta tutto, di nuovo. Occorre rimettere mani ai lavori: 360 mila euro in più e altri mesi di attesa, con un ponte che alla fine apre a senso unico alternato solo dopo le ennesime proteste dei sindaci e dei cittadini.

Pochi giorni fa però arriva finalmente la tanto sognata inaugurazione. Tutto risolto dunque? Assolutamente no. "Il ponte c'è e va bene – spiega il primo cittadino di Montefiore, ma si chiede – il marciapiede dov'è?"

Servizio di Laura Meda