621,08 cresce l'incidenza nella nostra regione. 699 nuovi positivi ma su 2091 tamponi, meno quelli effettuati nelle ultime 24 ore a causa delle festività.

Non conoscono festivi però i ricoveri, 7 in più rispetto a ieri, 277 in tutto di cui 50 in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione si avvicina giorno dopo giorno alla soglia critica per l'entrata in zona arancione del 20%. L'ultimo dato dice 19,8% e se il trend di crescita continua così tra 24 ore la soglia critica del 20% sarà superata. Meglio va invece in area medica dove l'occupazione è al 23,16% contro il 30% stabilito come soglia critica per il passaggio in arancione.

Tre le vittime nelle ultime 24 ore, tra di loro un uomo di appena 41 anni e una donna di 49 entrambi della provincia di Pesaro Urbino, oltre a un 84enne sempre di Pesaro. Tutti e tre avevano patologie pregresse. Il totale delle vittime arriva così a 3257.