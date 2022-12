Il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini nelle immagini della tragedia di Ischia rivede quelle del suo territorio sconvolto dall’alluvione del 15 settembre scorso. Ne parla a Sibilla, le voci della ricostruzione che assume la declinazione al plurale con le varie emergenze che hanno investito il territorio. L’alluvione del 15 settembre scorso nella Valmisa e nell’entroterra pesarese ha portato dolore, devastazione e 12 vittime accertate. Resta dispersa la 56enne Brunella Chiù, la mamma del giovane Simone superstite dell’ondata di acqua e fango che nel dramma ha perso anche la sorella di 17 anni Noemi.

Ecco dunque un'anticipazione della puntata in onda stasera alle 21, come ogni giovedì su Marche, Umbria e Abruzzo: dunque da Ischia all'alluvione del 15 settembre, in studio il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini, a seguire andremo a Camerino per il sisma del 2016 con l'albero di Natale speciale di Lorella Pettinari con le chiavi delle porte delle case che non si aprono più dopo il sisma. Quindi il filo rosso dal terremoto dell'Aquila e quello del 2016 e l'appuntamento in programma il 4 dicembre alla sede di C.A.S.A, "Cosa Accade Se Abitiamo" a Frontignano di Ussita col sociologo e scrittore abruzzese Alessandro Chiappanuvoli.