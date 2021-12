L’altra pandemia si chiama HIV. E non si arresta. A causa di un sommerso di infetti che non sanno di esserlo. Nel 2020 invece si è registrato un netto calo delle diagnosi di nuove infezioni: -57% nelle Marche, dove in tutto sono stati rilevati 24 nuovi casi. La sintesi statistica in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’Aids