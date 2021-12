Rafforzamento dei controlli per il rispetto delle nuove norme sul Green pass in tutti gli esercizi pubblici della provincia di Ancona e accertamenti “a tappeto” anche sul trasporto pubblico urbano ed extraurbano, alla discesa dei passeggeri, con pattuglie dedicate. Sono alcune delle misure pianificate dalla Prefettura e che saranno introdotte in Provincia in vista dell’entrata in vigore del Super Green pass il 6 dicembre