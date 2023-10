Sono finite anche le lacrime a Barbara. Dopo più di un anno dalla grande alluvione che si è portata via 13 persone, l’atto finale in una chiesa piena fuori e dentro, sindaci, istituzioni, e in pratica tutto il paese. E’ l’ultimo saluto a Brunella, prima di tornare al suo posto, accanto alla figlia Noemi di 17 anni, travolta anche lei dall’ondata di acqua e fango in quel maledetto 15 settembre. Sono insieme al cimitero del comune. Simone, unico superstite della famiglia, aveva chiesto a più riprese di ritrovare la madre. Poi due settimane fa il riconoscimento di un corpo ritrovato alle Isole Tremite nel novembre del 2022.