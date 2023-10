Fare sport per incontrare gli amici, per una partitella di basket nel campetto sotto casa oppure appassionarsi al ciclismo o al ping pong.Una manifestazione dedicata a chi si approccia allo sport saltuariamente o come momento aggregativo, senza essere agonista e nemmeno periodico frequentatore della pratica sportiva o della palestra. Per scoprire il gusto di vivere una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento, o conoscere e approcciarsi a discipline diverse, appuntamento oggi in piazza Pertini con “Ancona in Sport” più di 20 discipline protagoniste in un'unica piazza.