Aria di festa all’aeroporto delle Marche per l’avvio dei nuovi voli per raggiungere Milano Linate, Napoli e Roma Fiumicino. I voli da/per Milano e Roma saranno operati due volte al giorno, quello da/per Napoli sarà un volo giornaliero. E’ inoltre possibile, grazie alle connessioni da Roma operate da Aeroitalia, raggiungere Alghero,

Comiso, Catania, Palermo ed Olbia. Oltre alle rotte nazionali, oggi alle ore 11:10 è partito anche il primo volo per Vienna che sarà operato ogni domenica e mercoledì, mentre domani sarà la volta dell’inizio dei voli per Barcellona, il lunedì ed il venerdì, infine il volo per Bucarest con cadenza trisettimanale il martedì, il giovedì ed il

sabato. La partenza del primo volo Aeroitalia per Roma Fiumicino è stata inaugurata dal taglio del nastro alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni, dell’AD di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna e dal Travel Agency Network Manager di Aeroitalia Giovanni Cerchiara.

Molto soddisfatto dell’avvio di tali collegamenti il Dott. Alexander D’Orsogna – Amministratore Delegato di Ancona International Airport – che afferma: “L’apertura dei collegamenti di continuità territoriale rappresenta un grande successo per l’aeroporto di Ancona ed una grande opportunità per l’intero territorio della regione Marche che dopo diversi anni sarà nuovamente collegata a Roma e a Milano Linate, oltre che a Napoli. La cooperazione con AeroItalia apre a mercati di grande interesse per l’aeroporto di Ancona ed il suo bacino d’utenza. I nuovi importanti collegamenti internazionali soddisferanno diversi tipi di clientela: a partire da quella leisure, sia incoming che outgoing, per passare ad una clientela di tipo business e finire con una clientela di tipo etnico. Ancora una volta questo è il frutto dell’impegno congiunto e della collaborazione tra la società di gestione aeroportuale, la Regione Marche, ATIM ed Aeroitalia.”