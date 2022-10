“Take it slow”, puntare sul turismo lento in un’ottica transfrontaliera. E’ il progetto europeo che vede protagonisti partner italiani e croati che si sono incontrati per una due giorni di approfondimento nel meeting ad Ancona organizzato da Svem, la società di sviluppo della Regione Marche. Un’occasione per approfondire il ruolo del turismo sostenibile, smart e culturale nelle aree costiere e interne dell’Adriatico, nell’obiettivo anche di promuovere le Marche come destinazione turistica e confrontare le varie esperienze. In particolare, grazie al progetto le è stato realizzato il nuovo centro di interpretazione del patrimonio culturale dei Monaci Camaldolesi di Fonte Avellana, con un’area allestita all’interno per far immergere i visitatori, in un contesto multimediale nella millenaria storia di quei luoghi.