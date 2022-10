SAN GINESIO – Schianto fatale a San Ginesio, muore un ragazzo di 21 anni. Due amici e un’amica in auto con lui sono stati invece trasportati in gravissime condizioni all’ospedale di Macerata. Erano circa le 2 di questa mattina quando l’auto condotta da un ragazzo di Tolentino di 21 anni è uscita di strada in località Morichella a San Ginesio lungo la provinciale 502 ed è finita contro una pianta che costeggiava la carreggiata. Uno schianto fortissimo e tremendo.

L’autovettura, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri del radiomobile di Tolentino e di San Ginesio è uscita fuoristrada in prossimità di una curva colpendo in pieno l’albero ai margini della strada. Ad avere la peggio un ragazzo di 21 anni che si trovava nel sedile posteriore. Feriti anche tutti gli altri occupanti, un ragazzo e una ragazza di 20 e 21 anni e il conducente dell’auto. Una comitiva di giovani, tutti di Tolentino.

Stavano tornando da una cena con amici a Sarnano e stavano facendo rientro a casa. Gravissime le condizioni dei feriti, uno ricoverato in prognosi riservata a Macerata e gli altri due con fratture esposte. I sanitari del 118 arrivati subito sul posto non hanno infatti ritenuto opportuno un trasferimento a Torrette per le condizioni di salute dei ragazzi che si trovano al pronto soccorso dell’ospedale maceratese. Intervenuti per estrarre il corpo del deceduto e i 3 ragazzi i vigili del fuoco di Macerata. Sul posto tutta la notte anche i carabinieri di San Ginesio e il radiomobile di Tolentino.