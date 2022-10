Inseguimento da film e poi l’arresto: il tutto immortalato da una vettura il cui conducente ha assistito alla sequenza, a tratti violenta. E’ successo ieri mattina, venerdì, lungo la Via Flaminia da Ancona in direzione Falconara. Da quanto si apprende l’auto sospetta viene notata dai Carabinieri di Ancona, ma quando i militari intimano l’alt, l’auto sfreccia via. I Carabinieri fanno inversione per raggiungere il mezzo e chiedono supporto da altri colleghi. In direzione Falconara poi scatta l’arresto, senza esclusione di colpi. Dalle informazioni raccolte emerge che il mezzo, dove viaggiavano due uomini di 30 e 34 anni, poi arrestati, fosse senza assicurazione. A casa di uno due due è stata trovato un modesto quantitativo di droga, circa 17 grammi di hashish.