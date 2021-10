C’è anche Aldo Grassini, presidente del museo tattile Omero in coda davanti al teatro delle Muse per rinnovare l’abbonamento, solo di prosa in questo caso. In molti temono di non riuscire a trovare una buona poltrona per vedere Claudio Bisio, Michele Placido, Rocco Papaleo, giusto per citare 3 nomi della nuova stagione a teatro, con la capienza al momento al 50%. Tenuto conto che quest’anno la campagna abbonamenti è partita a metà settembre con pacchetti da 16 titoli: 10 di prosa più 6 di danza di caratura internazionale.

Fanno sapere da Marche Teatro: a tutto cartellone sono stati venduti 500 abbonamenti, ci sono più di 2000 posti, tenuto conto che ogni spettacolo sarà su 5 turni. La rassicurazione: i vecchi abbonati di prosa non resteranno senza posto. In molto si sono recati fisicamente per riscattare i vaucher degli appuntamenti degli abbonamenti precedenti saltati causa Covid, ma c’è la possibilità di telefonare o procedere on line sul sito. Inoltre è atteso a giorni il decreto esecutivo per la capienza dell’80% senza distanziamento, ma con mascherine e Green Pass, che permetterà di recuperare ancora più posti.