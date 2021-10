E’ stato tra i settori più colpiti dalla pandemia, ma anche quello che per primo ha trovato un modo per ripartire. E’ il settore della ristorazione capace come pochi altri di reinventarsi e innovarsi in un modello tutto nuovo.

Se ne discute lunedì prossimo nei bellissimi spazi della Mole Vanvitelliana di Ancona in occasione del forum ideato da Confcommercio Marche insieme a Federazione Italiana Pubblici Esercizi e in collaborazione con Tipicità in Blu.

Organizzato in tre momenti, il forum vedrà la fondamentale partecipazione del ministro del Turismo Massimo Garavaglia per parlare delle prospettive della ristorazione e della sua filiera con uno sguardo a 360 gradi sul territorio