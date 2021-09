C’è chi fa parte del personale scolastico e deve esibire il Green pass dal primo settembre, e chi, studente o lavoratore, deve spostarsi in treno, per cui è richiesto il certificato verde. Ecco i vaccinati dell’ultim’ora, in coda per il siero anti Covid. L’effetto Green Pass è nelle lunghe file, negli hub vaccinali o nei camper itineranti della Regione Marche.

In coda per il vaccino anche chi è guarito dal Covid e ha già il pass: “Meglio stare tranquilli”.

Servizio di Lucio Cristino.