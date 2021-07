FIUMINATA – Demolire per ricostruire in quelle aree dove il rischio sismico si somma a quello idrogeologico. Qui a Fiuminata, nel maceratese, il cemento vecchio di questo ponte in località Castello si sbriciola come farina ai morsi della pinza. Il nuovo ponte che verrà ricostruito qui, come quelli nell’area vicino al cimitero, ma anche a Montecavallo e Valfornace, nel cuore del cratere sismico del centro Italia, servirà a ridurre il rischio idraulico. Sono opere che verranno ricostruite con i fondi europei dell’asse 8 por fesr stanziati nel 2019 per le aree del sisma di ormai quasi 5 anni fa.