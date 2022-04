Ribadisce ancora una volta il suo no alle barriere lungo la ferrovia adriatica il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. "Non è la soluzione per il nostro territorio", spiega il primo cittadino, che si dice soddisfatto dell'atteggiamento assunto dalla regione Marche e dagli altri sindaci, tutti uniti nel dire no alle barriere.

"Arretramento come unica soluzione", continua il sindaco anche perchè secondo gli interventi previsti dal Ministero lungo la dorsale adriatica potrebbero transitare sino a 176 treni merci al giorno, "impensabile e insostenibile" per un territorio a forte vocazione turistica come quello di Senigallia. "Si tratta di una battaglia giusta e sacrosanta per il territorio" conclude il sindaco che si dice preoccupato per la situazione.