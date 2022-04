Primo giorno senza più obbligo di green pass per molte attività. Stop alla certificaione in negozi, banche, uffici postali e soprattutto parrucchieri ed estetisti, tra le categorie più penalizzate dall'obbligo, come raccontano gli stessi esercenti.

Stop al green pass anche dal tabaccaio, anche se in questo caso cambia poco, dato che i titolari erano tenuti ad effettuare solo controlli a campione.

No al green pass per i tavoli esterni di bar e ristoranti e i locali all'aperto. Festeggiano ristoratori che sperano in un lavoro più agile e in un ritorno di clientela, auspicando che arrivi preso il via libera anche all'interno dei locali.