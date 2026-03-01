FERMO – Angelica Malvatani è la candidata sindaca del centrosinistra a Fermo per le prossime elezioni amministrative. La coalizione “Fermo Città Comune” – composta da Pd, Movimento 5 stelle, Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista e la lista civica La Città che Vogliamo – ha formalizzato la scelta all’unanimità.



Malvatani sfiderà il candidato sindaco civico Alberto Scarfini, attuale assessore comunale al Bilancio