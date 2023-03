Si è svolto nel pomeriggio in Romania l'interrogatorio di Michael Alessandrini, accusato di aver ucciso il suo amico Pierparolo Panzieri lo scorso 20 febbraio, interrogatorio al quale non assisterà l'avvocato di Alessandrini Salvatore Asole.

Alessandrini, che peraltro ha già confessato nei giorni scorsi al PM di Timisoara, è seguito in Romania da un avvocato d'ufficio, ma non è detto, secondo l'avvocato Asole, che gli atti eseguiti in Romania possano essere automaticamente acquisiti in Italia, questo dipenderà dalle garanzie offerte al suo diritto di difesa.

Nessuno della famiglia di Alessandrini di fatto si è recato in Romania per visitare Michael, i genitori titolari dell'Hotel San Marco a Pesaro, preferiscono non commentare, a spiegare il loro dolore per il figlio ma anche per l'amico Pierpaolo l'avvocato Asole intervistato qui ai microfoni di Laura Meda.