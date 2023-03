Continuano le visite dell'assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Maria Antonini nelle aziende del territorio capaci di tradurre a terra i finanziamenti del Por Marche Fesr 2014-2020 e investire, così, in soluzioni innovative in diversi settori che impattano sulla salute del cittadino, sulla ricerca, sulla digitalizzazione e sull'alta specializzazione. Antonini, oggi, è stato ospite della Vivisol e della Meccano di Jesi, esempi virtuosi di come le risorse della programmazione europea vengono impiegate per generare crescita socio-economica, benessere, occupazione e futuro.